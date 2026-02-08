La maledizione olimpica di Fischnaller | un gigante senza medaglie a cinque cerchi

La maledizione di Fischnaller continua. Dopo sette Olimpiadi, il campione dello snowboard parallelo non è riuscito a conquistare nemmeno una medaglia ai Giochi. A Milano-Cortina 2026, l’ennesima occasione sfumata per il fuoriclasse italiano, che nonostante la lunga esperienza, si è dovuto accontentare di restare a secco di podi.

Sette Olimpiadi, zero podi. A Milano-Cortina 2026 l’ennesima occasione sfumata per Roland Fischnaller, fuoriclasse dello snowboard parallelo mondiale ma ancora una volta tradito dai Giochi. Ci sono carriere che sfidano ogni logica statistica. Quella di Roland Fischnaller è una di queste. Un campione assoluto dello snowboard parallelo, capace di vincere tutto nel corso di oltre vent’anni di attività, ma che alle Olimpiadi continua a inciampare, come se i cinque cerchi rappresentassero un confine invalicabile. Anche a Milano-Cortina 2026, davanti al pubblico di casa e su una pista giudicata da tutti come una delle più belle mai viste, il copione non è cambiato.🔗 Leggi su Sportface.it

Dopo aver conquistato due titoli mondiali, Fischnaller si presenta a sette Olimpiadi senza mai salire sul podio.

