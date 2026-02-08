La Juventus prima affonda poi risorge | finisce 2-2 con la Lazio allo Stadium

La Juventus e la Lazio chiudono il primo tempo sul punteggio di 1-1, con i bianconeri in svantaggio dopo una prima frazione senza grandi emozioni. La squadra di casa fatica a trovare il ritmo e si vede costretta a rincorrere, ma nella ripresa riesce a reagire e trova il gol del pareggio. La partita si accende negli ultimi minuti, finisce 2-2 e il risultato lascia tutti soddisfatti, anche se la Juve deve ancora lavorare per migliorare.

Un primo tempo opaco e poco incisivo condanna la Juventus a rientrare negli spogliatoi sotto di un gol contro la Lazio, avanti 1-0 allo Stadium al termine dei primi 45 minuti. A decidere fin qui la sfida è la rete di Pedro in pieno recupero, arrivata come una doccia fredda per i bianconeri dopo una frazione giocata con maggiore possesso ma con poca lucidità negli ultimi metri. Ma non è tutto, il secondo tempo si è aperto anche peggio: immediato raddoppio laziale con Isaksen lanciato in velocità che si fa beffa di Cambiaso. Juventus sterile, Lazio più cinica. La Juventus prova a fare la partita sin dai primi minuti, ma il giro palla è spesso lento e prevedibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La Juventus prima affonda poi risorge: finisce 2-2 con la Lazio allo Stadium Approfondimenti su Juventus Lazio La Juve riprende la Lazio, finisce 2 a 2 allo Stadium La Juventus pareggia 2-2 contro la Lazio allo Stadium. Kalulu nel recupero evita la sconfitta alla Juve, Pedro e Isaksen illudono la Lazio: allo Stadium finisce 2-2 La partita si chiude con un pareggio 2-2 all’ultimo secondo, quando Kalulu segna il gol che evita alla Juventus di perdere. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Juventus-Lazio 0-1 | La decide Visentin nel finale | #SerieAWomenscup Ultime notizie su Juventus Lazio Argomenti discussi: Un Caldiero da applausi affonda 4 a 1 il ChievoVerona.; Juventus, da non crederci: con la Lazio succede tutto negli ultimi secondi di gioco; La Dea affonda la Juve, La Repubblica in apertura: Fuori dalla Coppa Italia; Calciomercato, perchè l’Inter non affonda su Brooke Norton-Cuffy?. La Juventus prima affonda poi risorge: finisce 2-2 con la Lazio allo StadiumUn primo tempo opaco e poco incisivo condanna la Juventus a rientrare negli spogliatoi sotto di un gol contro la Lazio, avanti 1-0 allo Stadium al termine dei ... thesocialpost.it Kalulu salva la Juventus: all'Allianz Stadium termina in paritàJuventus-Lazio Fantacalcio: la cronaca, il tabellino ed i voti per il Fantacalcio della partita della ventiquattresima giornata di Serie A Enilive 2025/2026 ... fantacalcio.it Locatelli a DAZN prima di Juventus-Lazio: "Yildiz è la nostra stella, ecco cosa mi ha chiesto la proprietà" facebook I prossimi impegni dell'Inter: la Juventus prima del gelo norvegese x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.