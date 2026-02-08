La ItalBio Energy NP Monteroni vince e convince
La ItalBio Energy NP Monteroni ha ottenuto una vittoria netta contro i rivali al pala Quarta Lauretti. La partita, valida per il quinto turno del campionato di Serie C Pugliese, si è conclusa con un risultato schiacciante, dimostrando la buona forma della squadra e lasciando poco spazio agli avversari. La gara è stata dominata fin dall’inizio, senza mai mettere in discussione il risultato.
. Partita a senso unico quella disputata al pala Quarta Lauretti e valida per il quinto turno del campionato di Serie C Pugliese. La ItalBio Energy NP Monteroni conquista la vittoria col punteggio di 81-48. Parziali: 18-11; 21-17;18-6; 24-14.🔗 Leggi su Lecceprima.it
