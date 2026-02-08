La grande divergenza | come le scelte di Tokyo e Pechino stanno riscrivendo le regole del gioco per i nostri risparmi

Mentre a Francoforte e Washington si preparano i primi tagli ai tassi, dall’altra parte del mondo si gioca una partita che cambia tutto. Le decisioni di Tokyo e Pechino stanno riscrivendo le regole del risparmio e degli investimenti, con effetti che potrebbero arrivare anche in Italia. La distanza tra le politiche economiche di queste due grandi città asiatiche e le scelte occidentali si fa sempre più evidente e rischia di influenzare i mercati globali.

Mentre a Francoforte e Washington si preparano i primi tagli ai tassi, dall’altra parte del mondo si gioca una partita che stravolge tutte le regole. Il Giappone, dopo otto anni di denaro gratuito, ha rialzato i tassi, attirando capitali a casa. La Cina, invece, combatte la deflazione e inietta liquidità a ritmo serrato. Per la prima volta in decenni, le grandi banche centrali non remano più insieme, ma seguono rotte opposte. Questa “Grande Divergenza” non è una questione tecnica: è un terremoto finanziario che sta già ridisegnando i flussi di capitale globali. E i suoi effetti arriveranno dritti nei nostri portafogli, toccando obbligazioni, azioni e cambi, e influenzeranno i bilanci delle nostre imprese che esportano in tutto il mondo.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

