La Giornata dei calzini spaiati All’istituto San Fruttuoso fra laboratori yoga e musica

Venerdì all’istituto San Fruttuoso di Monza si è svolta la Giornata dei Calzini Spaiati. La scuola ha organizzato laboratori, musica e sessioni di yoga per sensibilizzare gli studenti sull’importanza dell’inclusione e della diversità. Un modo per invitare i ragazzi ad accettare le differenze e combattere il bullismo, con attività che hanno coinvolto tutti i bambini.

Film, laboratori, musica e yoga all’ istituto comprensivo San Fruttuoso di Monza per la “ Giornata dei Calzini Spaiati “, che si è celebrata venerdì per promuovere l’ inclusione, la diversità e l’ accettazione, contrastando il bullismo. La scuola aveva invitato a indossare calzini spaiati e colorati, simbolo che essere diversi è una ricchezza. Sin dal mattino la scuola si è colorata con centinaia di calzini spaiati; il claim della giornata “Tutti diversi, tutti speciali“. Il Comitato genitori ha accolto l’idea d’accordo con il corpo insegnanti, impegnandosi a portare a scuola specialisti e associazioni di volontariato che venerdì pomeriggio hanno stimolato bambini e ragazzi a riflettere sul valore della diversità, rafforzando in loro l’autostima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Oggi a Pordenone si tiene la Giornata dei calzini spaiati, un evento che invita a riflettere contro il bullismo e l’esclusione.

Oggi si celebra la Giornata dei calzini spaiati, un evento nato in una scuola in Friuli.

