La Gazzetta dà 5 a Massa arbitro di Genoa-Napoli | si perde entrambi i rigori Voto 5 anche dal Corsport

La partita tra Genoa e Napoli finisce con un voto di 5 per l’arbitro Massa, secondo le opinioni di Gazzetta e Corriere dello Sport. Entrambi i rigori vengono assegnati solo grazie al Var, ma l’arbitro sbaglia le decisioni e si perde due occasioni importanti. La bocciatura è netta e il commento è unanime: Massa non convince.

Massa bocciato sia da Gazzetta che da Corriere dello Sport. Si perde entrambi i rigori, li assegna solo grazie al Var. Nessuna polemica sui quotidiani per il rigore concesso al Napoli mentre i social anti-Napoli gridano allo scandalo. Ecco cosa scrive la Gazzetta: Rigore dopo 12 secondi: Vitinha si avventa sull'errore di Buongiorno e cade dopo un contatto con Meret: anche se trascina un po' la gamba destra, c'è lo sgambetto; Massa indica fallo di fondo ma, richiamato al monitor da Di Bello, assegna il penalty. Dubbi sul giallo al portiere per chiara occasione da gol (rosso depenalizzato) poiché il pallone stava scorrendo verso l'esterno.

