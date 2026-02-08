Oggi alle 11.30 si tiene la discesa libera femminile di sci alpino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Federica Brignone e Sofia Goggia scendono in pista, entrambe pronte a rilanciare le proprie ambizioni dopo aver affrontato gravi infortuni. La gara si annuncia emozionante, con le due campionesse italiane in cerca di una vittoria importante.

T erzo giorno di finali alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. E l’attesa è per la discesa libera femminile di sci alpino con le campionesse Federica Brignone e Sofia Goggia – in cerca di un’affermazione importante dopo un paio di seri infortuni. Federica Brignone torna in gara dopo quasi 300 giorni dall’infortunio: «Ho ricominciato a respirare» X Leggi anche › Federica Brignone, chi è la campionessa di sci ospite a Sanremo Massima attenzione anche sulla staffetta mista del biathlon con i quattro azzurri Giacomel, Hofer, Wierer e Vittozzi a caccia di un piazzamento importante. Nel pomeriggio scenderà in pista anche Davide Ghiotto, campione di pattinaggio di velocità che sarà sicuramente uno dei protagonisti della gara dei 5. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La diretta è alle 11.30

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Nella giornata del 30 dicembre, i lavori in Aula alla Camera si sono protratti fino alle prime ore del mattino, terminando intorno alle 4.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Diretta Live! Dalle 11:00 alle 20:00 e dalle 21:00 alle 23:30

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura; Cerimonia di Apertura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; Le notizie di giovedì 5 febbraio sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026; È solo calcio, rivedi la diretta con Rauti, Fabris, Manfrin e Briaschi.

La diretta Live della Cerimonia d’Apertura di Milano Cortina 2026, il grande via alle Olimpiadi minuto per minutoLa diretta Live della Cerimonia d’Apertura di Milano Cortina 2026, il grande via alle Olimpiadi venerdì 6 febbraio dallo Stadio Giuseppe Meazza: segui qui la diretta con tutti gli aggiornamenti sugli ... vogue.it

Ghali recita Rodari alle Olimpiadi di Milano Cortina ma è bufera sulla Rai, mai nominato durante la direttaPioggia di critiche sulla telecronaca Rai per l'esibizione di Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ... virgilio.it

DIRETTA LIVE - Seguiamo insieme l'ultima prova cronometrata sull'Olympia delle Tofane. Ultima rifinitura per Sofia Goggia prima della discesa di domani, Federica Brignone cerca risposte. facebook