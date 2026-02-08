la dieta da atleta che funziona anche per chi non fa gare

Con i Giochi olimpici invernali 2026 che si avvicinano, cresce anche l’interesse per le abitudini degli atleti. Tuttavia, mangiare come un atleta non significa solo seguire regole rigide o aumentare le proteine. La domanda che molti si pongono riguarda come alimentarsi bene, con energia stabile, lucidità e recupero, anche senza essere sportivi professionisti. In molti si chiedono se ci siano davvero regole condivise o se si tratti solo di un modo per sembrare più in forma.

I Giochi olimpici invernali 2026 si avvicinano e, insieme alle gare, torna una domanda che riguarda ben oltre gli sportivi: che cosa rende un’alimentazione davvero utile al corpo, quando servono energia stabile, lucidità mentale e recupero? L’idea di mangiare come un atleta viene spesso travisata, ridotta a un culto della disciplina o a una corsa alle proteine. Nella realtà, la nutrizione sportiva funziona perché è un sistema di continuità: protegge dall’altalena fame e stanchezza, sostiene i ritmi, evita gli eccessi che appesantiscono, riduce le scelte casuali che sfibrano. Un esempio concreto arriva dal Giappone, dove Ajinomoto, brand che produce generi alimentari e prodotti farmaceutici, porta avanti il Victory Project, un programma di supporto nutrizionale per gli atleti impegnati nelle competizioni internazionali, e in questo momento nelle Olimpiadi invernali, con un lavoro su menu, abitudini e contesto. 🔗 Leggi su Amica.it

