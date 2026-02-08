La Coppa Italia resta alla Pro Recco | 13-7 sul Savona

La Pro Recco si prende la vittoria nella finale di Coppa Italia contro il Savona, con il punteggio di 13-7. I campioni in carica non hanno lasciato spazio agli avversari, dominando la partita fin dall’inizio. Irving firma una tripletta e porta a casa il trofeo numero 19 per la squadra genovese. Per il Savona, invece, sono stati troppi gli errori in superiorità numerica che hanno compromesso il risultato.

Va come da pronostico, quando di mezzo c'è la Pro Recco. Ma il Savona non sfigura anche se lo scarto della finale di Coppa Italia targata Unipol è netto: 13-7 (4-3, 4-1, 1-1, 4-2) e trofeo numero 19 per i biancocelesti, il diciottesimo nelle ultime 20 edizioni, un dominio interrotto soltanto dal Brescia. Alla piscina Sciorba, davanti al ct Campagna, la generosa squadra di Angelini pur limitando Di Fulvio e Granados resta in scia per un tempo e poi cede, chiudendo con lo stesso scarto della finale 2025 a Napoli (11-5). Negli ultimi due tempi, col risultato che prende corpo, il ritmo cala vistosamente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Coppa Italia resta alla Pro Recco: 13-7 sul Savona Approfondimenti su Pro Recco Savona Pallanuoto, Savona sorprende Brescia ai rigori in Coppa Italia. Sarà finale con la Pro Recco Alla piscina Sciorba di Genova si è aperta la Final Four della Coppa Italia 2026. Coppa Italia per la Liguria: la finale è Pro Recco-Savona La finale di Coppa Italia di pallanuoto si giocherà tra Pro Recco e Savona. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Pro Recco Savona Argomenti discussi: La Coppa Italia toglie un posto europeo al campionato: ecco il quadro completo; La Coppa Italia resta a Venafro, i rimpianti all’Agnonese. Sugli spalti vince lo spettacolo; Dove seguire in streaming e TV i quarti di finale della Coppa Italia, Atalanta-Juventus?; Campionati, Coppa Italia e mercato: Serie A Gold e Serie A1 verso il primo sabato a pieno ritmo del 2026. La Coppa Italia resta alla Pro Recco: 13-7 sul SavonaA Genova i campioni non sbagliano, tripletta di Irving e trofeo numero 19. Per i rivali troppi errori in superiorità numerica ... gazzetta.it Coppa-Italia, Napoli, Champions e Liga: le ultimissimeLe possibili scelte dei tecnici per la gara di stasera. Il punto sull'infermeria di Conte. Champions, Pogba fuori dalla lista. Gravissimo infortunio per Ter Stegen ... corrieredellosport.it DEL MONTE® COPPA ITALIA PRIMA GIOIA PER @VeronaVolley A Bologna la formazione scaligera, allenata da Fabio Soli, batte con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-22, 25-20) @trentinovolley e si aggiudica la prima Coppa Italia della sua storia x.com Coppa Italia, l’Itas sconfitta in finale: Verona vince per 3-0 (25-21, 25-22, 25-20) facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.