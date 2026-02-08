Venerdì si è tenuta la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. La piazza era piena di volti noti, tra artisti e attori italiani e internazionali. Andrea Bocelli, Mariah Carey, Laura Pausini e Ghali sono saliti sul palco, mentre Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore e Matilda De Angelis hanno partecipato all’evento. La serata è stata un’esplosione di musica, emozioni e spettacolo, con l’obiettivo di dare il via ufficiale alle

Venerdì si è svolta la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, alla quale hanno preso parte diversi volti noti della musica e del cinema italiano e non, da Andrea Bocelli a Mariah Carey, da Ghali a Laura Pausini, Da Pierfrancesco Favino a Sabrina Impacciatore e Matilda De Angelis. La stampa internazionale sembra aver giudicato positivamente l’evento, definendolo elegante. Il Guardian ha descritto la serata come «intima e grandiosa» al tempo stesso, mentre il New York Times ha sottolineato il lato «esuberante» dello spettacolo. La Süddeutsche Zeitung ha parlato di «un viaggio emozionante e amorevolmente messo in scena attraverso la letteratura, l’architettura e la cucina italiana». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026, vista dalla stampa estera

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

I Giochi Olimpici Invernali tornano in Europa dopo quattro anni, questa volta in Italia.

Questa mattina, la fiaccola olimpica è arrivata all’Arco della Pace, a Milano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ci prendono in giro per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, cosa sta succedendo

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura Olimpica a San Siro: tutto quello che c’è da sapere; Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura; Tutto quello che abbiamo visto alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano Cortina, dove e quando vedere la Cerimonia di apertura dei Giochi.

Dove vedere la Cerimonia di Apertura Olimpiadi 2026 in tv: orario, programma e super ospitiLa diretta verrà trasmessa su Rai 1 e RaiPlay con la telecronaca affidata ad Auro Bulbarelli e allo scrittore Fabio Genovesi. Sarà possibile seguire l’evento anche su Eurosport, Discovery+, HBO Max, ... iodonna.it

La diretta Live della Cerimonia d’Apertura di Milano Cortina 2026, il grande via alle Olimpiadi minuto per minutoLa diretta Live della Cerimonia d’Apertura di Milano Cortina 2026, il grande via alle Olimpiadi venerdì 6 febbraio dallo Stadio Giuseppe Meazza: segui qui la diretta con tutti gli aggiornamenti sugli ... vogue.it

Era una stella attesa di Milano-Cortina. Tornata a correre a 40 anni a 5 dal ritiro ufficiale del 2019, con una protesi al ginocchio destro, solo per queste Olimpiadi. Aveva riportato la rottura del crociato sinistro a Crans-Montana, ma è voluta comunque esserci. L facebook

Milano-Cortina, #Ghali: 'Pace e unità Ieri non l'ho sentita' x.com