La Carrarese torna a muovere la classifica Finisce a reti bianche la sfida col Südtirol
La Carrarese torna a far punti in casa, anche se lo fa con un pareggio a reti inviolate contro il Südtirol. La partita è stata combattuta, ma le occasioni più chiare sono mancate da entrambe le parti. I padroni di casa hanno provato a spingere nel secondo tempo, senza però trovare il guizzo giusto per sbloccare il risultato. Con questa prestazione la Carrarese si risolleva in classifica, ma resta ancora a corto di vittorie.
Carrarese 0 Südtirol 0 CARRARESE (3-5-1-1): Bleve; Calabrese, Oliana, Imperiale; Zanon, Zuelli (90’ Melegoni), Schiavi, Hasa (81’ Finotto), Belloni (81’ Rouhi); Rubino (70’ Distefano); Abiuso (90’ Torregrossa). A disp. Fiorillo, Ruggeri, Parlanti, Guercio, Lordkipanidze, Accornero, Sekulov. All. Calabro. SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi Kofler, Veseli; Molina, Tait (89’ Brik), Frigerio (63’ Cringoj), Casiraghi (89’ Bordon), S. Davì; Merkaj (67’ Verdi), Pecorino (63’ Odogwu). A disp. Cragno, Borra, Masiello, Zedadka, Mancini, Sabatini, Tonin. All. Castori. Arbitro: Calzavara di Varese. Note: spettatori 3512 e incasso di 40. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Carrarese Südtirol
Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri torna a muovere la classifica: Vallefoglia la spunta soltanto al tie break
La partita di volley femminile di Serie A1 tra Bartoccini MC Restauri Perugia e Vallefoglia ha regalato emozioni fino al tie break, segnando un passo importante per la squadra di casa, che torna a muovere la classifica dopo un periodo di difficoltà.
Girone A: pareggio a reti bianche col Novara. Inter Under 23 senza sorrisi. La vittoria manca da sei turni
L'Inter Under 23 conquista un pareggio senza reti contro il Novara, proseguendo una serie negativa di sei turni senza vittoria.
Ultime notizie su Carrarese Südtirol
Argomenti discussi: La Carrarese torna a muovere la classifica. Finisce a reti bianche la sfida col Südtirol; Venezia, vittoria e sorpasso: Carrarese battuta 2-1, è vetta in Serie B; Serie B, il Venezia batte la Carrarese e torna in vetta. Samp all'ultimo respiro; Carrarese, pari che sta stretto: 0-0 con il Südtirol al Dei Marmi.
Capezzi saluta la Carrarese e torna in Serie C. È un nuovo acquisto del SorrentoVolto nuovo in casa Sorrento, con la società che si assicura l'esperienza di Leonardo Capezzi per il centrocampo: il classe 1995 arriva in. tuttomercatoweb.com
Carrarese-Empoli, i convocati di Calabro: prima per Lordkipanidze. Torna ImperialeAttraverso i propri canali ufficiali la Carrarese ha reso nota la distinta con i nomi dei convocati del tecnico Antonio Calabro per la gara di questa. tuttomercatoweb.com
Il Venezia batte la Carrarese e torna in vetta: Stroppa sorpassa il Frosinone, frenato dall'Entella facebook
Il #Venezia batte la #Carrarese e torna in vetta: #Stroppa sorpassa il #Frosinone, frenato dall'Entella x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.