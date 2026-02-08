La Carrarese torna a muovere la classifica Finisce a reti bianche la sfida col Südtirol

La Carrarese torna a far punti in casa, anche se lo fa con un pareggio a reti inviolate contro il Südtirol. La partita è stata combattuta, ma le occasioni più chiare sono mancate da entrambe le parti. I padroni di casa hanno provato a spingere nel secondo tempo, senza però trovare il guizzo giusto per sbloccare il risultato. Con questa prestazione la Carrarese si risolleva in classifica, ma resta ancora a corto di vittorie.

