La Biblioteca Gaetani prende forma | al via la catalogazione dei libri

La Biblioteca Gaetani inizia a prendere forma a Civitanova. Dopo il successo della campagna di crowdfunding del Civitanova Film Festival, si è cominciato a catalogare il patrimonio di libri dedicato a Claudio Gaetani. È il primo passo concreto per creare un punto di riferimento per gli appassionati di cinema e cultura locale.

Prende forma il primo, fondamentale tassello della Biblioteca del cinema dedicata a Claudio Gaetani. La campagna di crowdfunding promossa dal Civitanova Film Festival ha raggiunto l’obiettivo, garantendo le risorse per la catalogazione del prezioso patrimonio librario dell’amato attore e docente civitanovese. Grazie alla generosità della famiglia Gaetani, che ha donato al Cff mille volumi e 5mila Dvd appartenuti a Claudio, questo tesoro entrerà a far parte del sistema bibliotecario regionale e nazionale. La gestione tecnica del progetto è affidata alla cooperativa Era, pronta a dare il via alle operazioni di catalogazione dei mille libri, per rendere il fondo accessibile alla cittadinanza e agli studiosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

