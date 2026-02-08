Koopmeiners torna titolare in Juve Lazio? Spalletti alle prese con questo ballottaggio
Spalletti deve decidere se far partire Koopmeiners dal primo minuto nella sfida tra Juventus e Lazio. Il centrocampista olandese si è allenato bene e potrebbe tornare titolare, ma il tecnico toscano sta ancora valutando se affidarsi a lui o optare per altre soluzioni. La domanda resta aperta fino all’ultimo momento.
. L’olandese potrebbe tornare nella linea difensiva. Il ritorno dal primo minuto di Teun Koopmeiners potrebbe essere la grande sorpresa del posticipo odierno tra Juventus e Lazio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista olandese è pronto a riprendersi una maglia da titolare, sfruttando un’emergenza difensiva che sta ridisegnando i piani di Luciano Spalletti. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Nelle ultime settimane, l’ex atalantino sembrava aver perso terreno nelle gerarchie del tecnico toscano, finendo spesso in panchina a vantaggio di interpreti più pronti fisicamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Koopmeiners JuveLazio
Juve Lecce, David in vantaggio su Openda per la maglia da titolare: il ballottaggio Conceicao – Zhegrova lascia pensare Spalletti
In vista della sfida tra Juventus e Lecce, Spalletti sta valutando le possibili scelte di formazione.
Koopmeiners Juve, Spalletti spiazza tutti: l’olandese è sempre titolare ma non più nella posizione di braccetto! Il nuovo ruolo
Ultime notizie su Koopmeiners JuveLazio
Argomenti discussi: Koopmeiners all'esame della cura Spalletti: occasione da titolare contro il suo passato in Atalanta-Juventus; Juve, le ultime verso il Parma: torna David dal 1'. Possibile turno di riposo per Bremer; Atalanta-Juventus, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia; Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus (Coppa Italia).
Juventus, Koopmeiners da titolare a comprimario: futuro in bilicoLa Juventus sembra aver imboccato la strada della stabilità tattica, quella continuità a lungo cercata nei mesi precedenti e che oggi appare sempre più evidente sotto la guida di Luciano Spalletti. Il ... it.blastingnews.com
Bonsignore su Koopmeiners: Domani possibile titolare contro il Monaco, tre opzioni di ruoloFilippo Bonsignore, del Corriere dello Sport, è intervenuto oggi a L'Ora della Vecchia Signora su Radio Bianconera, parlando della possibile titolarità di Teun Koopmeiners ... tuttojuve.com
Scelte misteriose di #Spalletti per #JuveLazio Ma c'è un rientro fondamentale x.com
È il giorno di Juve-Lazio: come finirà facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.