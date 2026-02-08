Kazakistan KO in Coppa Davis | Vacherot batte Bublik e affonda la squadra nel World Group II

Il Kazakistan esce sconfitto dalla Coppa Davis. La squadra ha perso contro il Principato di Monaco e retrocede nel World Group II. Alexander Bublik, il suo miglior tennista, non riesce a trovare il ritmo giusto e viene battuto da Vacherot. La partita segna un passo indietro per il team kazako, che ora dovrà cercare di risalire entrambe le classifiche.

La sconfitta in Coppa Davis contro il Principato di Monaco ha costretto il Kazakistan a retrocedere nel World Group II, un tonfo che affonda le radici in una prestazione insufficiente di Alexander Bublik, attualmente numero 10 del ranking mondiale. Il tie, disputato sabato 7 febbraio 2026, ha visto prevalere la squadra del Principato per 3-1, grazie soprattutto all'ennesima impresa di Valentin Vacherot, che ha sconfitto Bublik in due combattuti tiebreak con il punteggio di 7-6 (4) e 7-6 (6). Una debacle che riporta il Kazakistan alle difficoltà di un periodo che non vedeva il paese impegnato in questa categoria da quasi vent'anni, precisamente dal 2006.

