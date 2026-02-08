Kayserispor-Kocaelispor lunedì 09 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa sera alle 15, le squadre di Kayseri e Kocaeli si sfidano in una partita decisiva per la salvezza in SuperLig. È il primo dei tre incontri posticipati in programma questa settimana, e le due formazioni scendono in campo con obiettivi chiari. Entrambe cercano punti importanti per muovere la classifica e allontanarsi dalla zona rossa. La partita si preannuncia combattuta e piena di tensione, con i tifosi pronti a sostenere le rispettive squadre.

Sono ben 3 i posticipi in superlig turca e quello che apre le danze è la sfida salvezza tra il Kayserispor ed il Kocaelispor. La squadra di Djalovic non vince da 6 gare e viene da 3 sconfitte consecutive, con la classifica che vede i giallo rossi penultimi in classifica a 3 punti dalla salvezza. Sono appena 2 le vittorie in campionato.

