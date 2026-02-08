Kalulu salva la solita bella e impossibile Juventus | Lazio avanti 2-0 poi la rimonta al 96' 2-2

La Lazio va avanti 2-0 con Pedro e Isaksen, ma la Juventus trova il pareggio all’ultimo secondo grazie a Kalulu. La partita termina 2-2, con i biancocelesti che sfiorano la vittoria fino al 96’, quando l’attaccante difensivo della Juventus segna il gol del pareggio. La Juventus si salva e lascia i tre punti alla Lazio, in una gara che ha regalato emozioni fino all’ultimo minuto.

Juventus-Lazio 2-2 RETI: 47' pt Pedro, 2' st Isaksen, 14' st McKennie, 51' st Kalulu. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 5; Kalulu 7, Koopmeiners 6 (32' st Kelly 6), Bremer 6.5; Cambiaso 6 (31' st Boga 6.5), Thuram 5.5, Locatelli 5.5 (38' st Miretti sv), Cabal 6.5 (1' st Zhegrova 6.5); McKennie 7, Yildiz 6.5; David 5.5 (39' st Openda sv). In panchina: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Conceicao, Adzic, Kostic. Allenatore: Spalletti 6.5. LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Marusic 5.5, Gila 6 (32' st Romagnoli sv), Provstgaard 6 (38' st Patric sv), Tavares 7; Taylor 6, Cataldi 6, Basic 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Kalulu salva la solita "bella e impossibile" Juventus: Lazio avanti (2-0), poi la rimonta al 96' (2-2) Approfondimenti su Juventus Lazio Kalulu salva la Juve al 96?: rimonta folle contro la Lazio, dallo 0-2 al 2-2 Nel finale, Kalulu segna il gol che permette alla Juventus di strappare un pareggio contro la Lazio all’ultimo secondo. La Juve spreca e la Lazio va sopra di due gol, poi rimonta e pareggia con Kalulu al 96' |?Locatelli imperdonabile (5) La Juve parte male e la Lazio sfrutta subito le occasioni, andando in vantaggio di due gol. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Juventus Lazio Argomenti discussi: Kalulu salva la Juve e beffa la Lazio al 96°, a Torino finisce 2-2; Kalulu salva la Juve: pari con la Lazio al 96’; Le pagelle di Atalanta-Juve: Kalulu, Thuram e McKennie sotto accusa. Ederson e Djimsiti brillano nella Dea; Kalulu salva la solita bella e impossibile Juventus: Lazio avanti (2-0), poi la rimonta al 96' (2. Kalulu salva la solita bella e impossibile Juventus: Lazio avanti (2-0), poi la rimonta al 96' (2-2)RETI: 47' pt Pedro, 2' st Isaksen, 14' st McKennie, 51' st Kalulu. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 5; Kalulu 7, Koopmeiners 6 (32' st Kelly 6), Bremer 6.5; Cambiaso 6 (31' st Boga 6.5), Thuram 5.5, ... msn.com Kalulu salva la Juventus al sesto e ultimo minuto di recupero: 2-2 con la LazioLa Juventus evita in extremis una sconfitta interna contro la Lazio e chiude 2-2 la sfida valida per la 24ª giornata di Serie A, grazie al pari siglato da Kalulu allo scadere del recupero . Impresa ... lasicilia.it Kalulu salva la Juventus dal secondo KO consecutivo firmando il 2-2 contro la Lazio al 96': il pensiero dei tifosi all'esterno dell'Allianz Stadium Melissa Paini #Juventus #JMania #SerieA #JuveLazio #Tifosi facebook Kalulu salva la Juve e beffa la Lazio al 96°, a Torino finisce 2-2 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.