Juventus | Yildiz diventa uno dei più pagati

La Juventus ha rinnovato il contratto di Kenan Yildiz fino al 2026. Il giovane turco di 20 anni ora guadagna tra i più pagati della rosa. La firma ufficiale è arrivata il 7 febbraio e lo mette tra i giocatori con lo stipendio più alto del club.

