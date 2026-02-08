Juventus | Yildiz diventa uno dei più pagati
La Juventus ha rinnovato il contratto di Kenan Yildiz fino al 2026. Il giovane turco di 20 anni ora guadagna tra i più pagati della rosa. La firma ufficiale è arrivata il 7 febbraio e lo mette tra i giocatori con lo stipendio più alto del club.
Il prolungamento contrattuale di Kenan Yildiz con la Juventus, siglato ufficialmente il 7 febbraio 2026, ha portato il 20enne turco tra i giocatori meglio retribuiti della rosa bianconera. Il nuovo accordo lo lega al club fino al 30 giugno 2030 (con opzione per estendere fino al 2031) e rappresenta un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
