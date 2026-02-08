Juventus svelato il training kit della stagione 2026-27 C’è il richiamo ad una vecchia ma importante divisa – FOTO

La Juventus ha mostrato il nuovo training kit per la stagione 2026-27. La divisa richiama la maglia rosa della stagione 201112, rivisitata con dettagli di lusso. I tifosi già si chiedono come sarà l’effetto in campo.

Juventus, anticipato il look per gli allenamenti della stagione 20262027, omaggio alla maglia rosa del 201112 con dettagli di lusso. Mentre la Juventus di Luciano Spalletti è concentrata sulla rincorsa scudetto e sul futuro di Kenan Yildiz, arrivano le prime clamorose anticipazioni su quello che sarà il look dei bianconeri per la stagione 20262027. Il celebre portale Footy Headlines, sempre in prima linea per quanto riguarda le anticipazioni sulle divise da gioco, ha rivelato in anteprima i dettagli del training kit (o pre-match shirt) che Adidas sta preparando per la Vecchia Signora. Si tratta di un design che fonde modernità e nostalgia, richiamando uno dei simboli più iconici della storia recente del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

