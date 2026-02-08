Juventus novità su Yildiz Conceicao e Kelly in vista della sfida con la Lazio

La Juventus si prepara alla sfida contro la Lazio con alcune novità in vista. Yildiz, Conceicao e Kelly sono stati convocati e si allenano con il gruppo. La squadra cerca di arrivare al meglio, sperando di ottenere i tre punti che potrebbero fare la differenza in classifica. La sfida si avvicina e i tifosi sono già in fibrillazione.

L’impellente attesa per Juventus-Lazio illumina la Continassa, dove le notizie dai reparti chiave creano fiducia in vista di un match decisivo per la classifica. La rosa mostra segnali di recupero e versatilità tattica, con rientri che ampliano le opzioni di fase difensiva e di contenimento sulle corsie esterne. L’equilibrio tra problemi fisici risolti e necessità offensive definisce le scelte dello staff tecnico in prossimità del fischio d’inizio. Il controllo difensivo perde una criticità con il rientro di Lloyd Kelly, ora pronto a rinforzare la linea arretrata. Francisco Conceição è tornato a disposizione, offrendo nuove varianti sulle fasce e in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La Juventus sta preparando le ultime mosse prima della sfida contro la Lazio.

In casa Juventus si fa strada l’ansia per gli infortuni di Yildiz e Conceicao, che rischiano di saltare la partita contro la Lazio.

