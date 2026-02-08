La Juventus Next Gen continua a marciare senza sosta e questa volta mette sotto anche la Torres. Nel pomeriggio in Sardegna, i bianconeri di Massimo Brambilla vincono facilmente e dimostrano di essere in forma, puntando deciso al podio nel Girone B di Serie C.

La scalata della Juventus Next Gen non conosce soste e, nel pomeriggio sardo, i bianconeri di Massimo Brambilla lanciano un messaggio chiarissimo a tutto il Girone B di Serie C. Con un secco 3-0 inflitto alla Torres, la seconda squadra juventina centra la quinta vittoria nelle ultime sei uscite, un rullino di marcia impressionante che vale l’aggancio momentaneo al quarto posto in classifica. Sotto la pioggia di Sassari e su un terreno di gioco al limite della praticabilità, la Juventus ha saputo unire cinismo e gestione, approfittando anche della superiorità numerica per oltre un’ora di gioco, confermando una maturità tecnica e mentale ormai da vertice della categoria. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus Next Gen, il ciclone bianconero travolge anche la Torres: Brambilla vede il podio

