Juventus Next Gen contro Torres e… campo | terreno di gioco disastroso a Sassari – FOTO

La partita tra la Juventus Next Gen e il Torres si gioca su un campo in condizioni disastrose a Sassari. Il terreno di gioco è pieno di buche e zone fangose, rendendo difficile il gioco per entrambe le squadre. I giocatori si sono trovati spesso a perdere equilibrio, e molte azioni sono state interrotte dai problemi del campo. La situazione ha suscitato polemiche e si chiede già un intervento urgente per sistemare la superficie prima delle prossime partite.

Juventus Next Gen contro Torres e. campo: terreno di gioco disastroso a Sassari. I bianconeri di Brambilla cercano tre punti importanti per i playoff. La Juventus Next Gen è attualmente impegnata sul difficile campo di Sassari per la sfida contro la Torres, un appuntamento che rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni della squadra di Massimo Brambilla. Con la corsa ai playoff che entra nel vivo, conquistare punti in Sardegna darebbe una spinta decisiva alla classifica, consolidando il percorso di crescita dei giovani talenti bianconeri in questo girone di ritorno. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Tuttavia, oltre alle insidie tattiche poste da una squadra arcigna e solida come la Torres, la Next Gen si trova a dover fronteggiare un avversario supplementare: le condizioni critiche del terreno di gioco.

