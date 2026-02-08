Juventus le parole di Spalletti in vista della Lazio

Da ilprimatonazionale.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa prima della partita contro la Lazio. Il tecnico toscano ha parlato delle prossime sfide e ha annunciato il rinnovo di Yildiz. Ora si aspetta il calcio in campo, con i bianconeri pronti a scendere in campo per la sfida.

Le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa prima della sfida contro la Lazio. Nella conferenza stampa è stato annunciato il rinnovo di Yildiz, poi la parola è passata al tecnico di Certaldo. La conferenza stampa di Spalletti Di seguito la conferenza stampa di Luciano Spalletti. Ci fa un commento L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus le parole di spalletti in vista della lazio

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, le parole di Spalletti in vista della Lazio

Approfondimenti su Juventus Lazio

Juventus, le parole di Spalletti in vista della Cremonese

Alle ore 20:45 di domani, lunedì 12 gennaio, la Juventus scenderà in campo contro la Cremonese in una partita valida per il campionato.

Juventus, le parole di Spalletti in vista della Coppa Italia

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

TUDOR SIETE UN BRANCO DI CODARDI! JUVE, l'invettiva di DAMASCELLI dopo L'ESONERO del croato

Video TUDOR? SIETE UN BRANCO DI CODARDI! ? JUVE, l'invettiva di DAMASCELLI dopo L'ESONERO del croato

Ultime notizie su Juventus Lazio

Argomenti discussi: Serie A | Parma-Juventus | Le parole di Bremer; Serie A | Parma-Juventus | Le parole di Bremer; Juve-Lazio, Spalletti in conferenza LIVE; Coppa Italia | Atalanta-Juventus | Le parole di Bremer.

juventus le parole diJuventus, Kelly e Conceiçao da valutare: le parole di Spalletti e le condizioni verso la LazioLe condizioni dei due giocatori verranno valutate nella giornata di domani, a poche ore dalla partita: l'annuncio di Spalletti e le alternative. msn.com

Juventus: Yildiz firma fino al 2030, Spalletti rivela cosa cambia e scherza sul suo rinnovo. Terza via tra giochisti e risultatistiDal rinnovo di Yildiz alla conferenza stampa pregara di Luciano Spalletti per Juventus-Lazio: le parole del tecnico bianconero, i recuperi e le probabili formazioni ... sport.virgilio.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.