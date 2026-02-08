Juventus-Lazio | sfida all’Allianz Stadium con Yildiz protagonista e storia bianconera da riscrivere

Questa domenica sera all’Allianz Stadium di Torino si gioca un big match tra Juventus e Lazio. La partita, valida per la 24ª giornata di Serie A, promette scintille, con Yildiz pronto a mettere in mostra le sue qualità. La sfida può segnare un punto di svolta per i bianconeri, che cercano di riscrivere la propria storia in campionato.

La sfida tra Juventus e Lazio, un classico del calcio italiano, si appresta a infiammare l’Allianz Stadium di Torino domenica 8 febbraio alle ore 20:45, nell’ambito della 24ª giornata di Serie A. Un incontro che, al di là della sua intrinseca importanza per la classifica, assume un significato particolare per i bianconeri, che in serata celebreranno il rinnovo contrattuale di Kenan Yildiz fino al 2030, un segnale di continuità e fiducia nel giovane talento turco. La Juventus, forte di una tradizione schiacciante in casa contro i capitolini, si prepara ad affrontare una Lazio che, pur senza poter contare su un dominio storico come quello dei bianconeri tra le mura amiche, ha dimostrato di essere un avversario capace di reinventarsi, come testimonia l’equilibrio dei risultati degli ultimi scontri diretti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Romagnoli sarà in campo contro la Lazio.

