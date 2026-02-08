Questa sera si gioca Juventus-Lazio, una partita importante della 24ª giornata di Serie A. Spalletti e Sarri si sfidano in un match che potrebbe avere ripercussioni sulla classifica. Gli appassionati aspettano di scoprire le formazioni ufficiali e dove poter seguire il calcio in diretta.

Spalletti contro Sarri nella 24ª giornata di Serie A. Grande appuntamento della 24ª giornata di Serie A. Oggi, domenica 8 febbraio, la Juventus riceve la Lazio all' Allianz Stadium di Torino, in una sfida di alto livello che mette di fronte Spalletti e Sarri. I bianconeri arrivano all'incontro dopo la pesante eliminazione in Coppa Italia, con il 3-0 subito dall'Atalanta, ma possono sorridere per il successo in campionato a Parma per 4-1. La Lazio, invece, si presenta a Torino forte della vittoria casalinga per 3-2 contro il Genoa, maturata nell'ultimo turno di Serie A. Juventus-Lazio: orario e probabili formazioni.

Juventus-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vedere il match in tv

Domani sera, all’Allianz Stadium di Torino, si gioca uno dei match più attesi della stagione.

