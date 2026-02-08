Juventus-Lazio 2-2 | Pedro e Isaksen sfiorano l' impresa Kalulu beffa Sarri nel recupero

La Lazio strappa un pareggio dalla Juventus al 96esimo minuto, finendo 2-2. Pedro e Isaksen avevano sfiorato la vittoria, ma Kalulu ha trovato il gol decisivo in pieno recupero. La squadra di Sarri lascia il campo con l’amaro in bocca, dopo aver quasi portato a casa i tre punti.

I biancocelesti vengono rimontati al 96esimo dalla rete del difensore francese dopo essere andati avanti di due gol. Problemi muscolari per Basic e Gila La Lazio pareggia per due a due contro la Juventus nella 24esima giornata. Un pareggio col sapore amaro per la squadra di Sarri che viene raggiunta solo al 96esimo. Una beffa per i biancocelesti che con Pedro e Isaksen erano scappati sullo 0-2. Provedel fa quel che può e anche di più su Yildiz e Bremer ma si arrende sui colpi di testa di McKennie e di Kalulu. La Lazio esce così con un pareggio e con tanto rammarico con Dele-Bashiru, Taylor e Noslin che falliscono il terzo gol in successione.🔗 Leggi su Romatoday.it

La partita tra Juventus e Lazio finisce 2-2, con Kalulu che segna il gol del pareggio all'ultimo minuto.

