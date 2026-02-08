Juventus la nuova quarta maglia a strisce orizzontali

La Juventus ha presentato la sua nuova maglia per la stagione 2025-2026. La quarta divisa si distingue per le righe orizzontali, confermando un design più semplice e moderno. La squadra indosserà questa maglia in alcune partite ufficiali, secondo le anticipazioni di “Footy Headlines”. La presentazione ufficiale ancora non è stata fatta, ma già si parla di un modello che sicuramente attirerà l’attenzione dei tifosi.

La nuova maglia della Juventus Secondo quanto riportato dal portale specializzato " Footy Headlines " (con un ringraziamento a Soccer Gaming per l'anticipazione), è stata svelata in anteprima la quarta maglia della Juventus per la stagione 2025-2026. Come riporta il sito: Design della Quarta Maglia: La quarta maglia della Juventus per la

