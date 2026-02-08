La Juventus ha puntato forte su Kenan Yildiz. Ieri il club ha annunciato il rinnovo del suo talento turco, che resterà in bianconero fino al 2030. Una mossa chiave per il futuro della squadra, che continua a investire sulla giovane promessa.

La caccia al futuro della Juve trova un punto fermo in Kenan Yildiz. Tanto agognato, ieri è finalmente giunto il rinnovo in bianconero del numero 10 turco, fino al 2030. Una firma che ha un valore simbolico enorme, visto che di bandiere la Signora ne ha conosciute ben poche negli ultimi tempi, e senza quelle fai fatica a trionfare, checché se ne dica. La Signora garantirà sei milioni più bonus a stagione al più talentuoso che si ritrova in rosa. E i club che vorranno eventualmente chiederlo nel corso delle prossime quattro stagioni dovranno per forza offrire cifre a otto zeri. "Amo la Juve, faremo belle cose insieme", garantisce il fantasista che di fatto già da mesi è chiamato sempre a portarsi la squadra sulle spalle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juventus, è un colpaccio da 10. Yildiz rinnova: Signora nel futuro

Approfondimenti su Juventus Yildiz

La Juventus ha ufficialmente blindato Kenan Yildiz, rinnovando il suo contratto fino al 2030.

La Juventus ha ufficialmente blindato Yildiz con un rinnovo fino al 2030, un contratto che fa parlare di sé per le cifre da capogiro.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Juventus Yildiz

Argomenti discussi: Coppa Italia. Atalanta in semifinale: Juve battuta 3-0 - L'Atalanta fa tris: 3-0 alla Juve e va in semifinale; Premier? No, preferisco la Juve | Il talento azzurro ha confessato la sua scelta: messaggio d'amore per i bianconeri; Champions League, sorteggiati i playoff: Inter, Juventus e Atalanta scoprono le avversarie. Replay per Mourinho; Atalanta-Juventus di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali.

Juve, colpaccio a zero: un sogno che si realizzaIl calciomercato invernale si è chiuso da appena due giorni (2 febbraio), ma la Juventus è già al lavoro per rinforzare la propria rosa in estate e per mettere a segno un colpo da sogno. La dirigenza ... diregiovani.it

Juventus, colpaccio Ederson grazie a Koopmeiners | CMLa Juventus pianifica l’arrivo di un grande colpo a centrocampo: sacrificato Koopmeiners, che continua a deludere ... calciomercato.it

COLPACCIO JUVENTUS RINFORZO A ZERO DALLA BUNDESLIGA Scopri al primo commento di chi si tratta facebook

Esclusiva . La Juventus Women prova il colpaccio Fran Kirby: il club si sta muovendo sotto traccia Muro del Brighton che per ora ostacola la trattativa. La giocatrice però gradisce la destinazione @mauromunno Tutti i dettagli nel primo commento x.com