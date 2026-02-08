Juventus | dopo Yildiz altri rinnovi in arrivo

Da ilprimatonazionale.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si prepara a blindare altri giocatori dopo aver firmato Yildiz fino al 2030. La firma del giovane attaccante tedesco ha dato una boccata d’ossigeno all’ambiente, mentre i dirigenti lavorano per mettere nero su bianco anche con altri talenti. Nei prossimi giorni, si attendono novità sui rinnovi, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e tenere i giocatori chiave in vista della stagione.

La firma di Kenan Yildiz fino al 2030 (con opzione 2031, stipendio netto a 6 milioni più bonus fedeltà da 6,5 milioni) ha dato una scossa positiva alla Juventus in un momento complicato. Ora la dirigenza bianconera, guidata dall’AD Damien Comolli e dal presidente John Elkann, si concentra su altri L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus dopo yildiz altri rinnovi in arrivo

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: dopo Yildiz altri rinnovi in arrivo

Approfondimenti su Juventus Rinnovi

Juventus, missione rinnovi: la situazione di Yildiz

La Juventus lavora per il rinnovo di Kenan Yildiz, con progressi nelle trattative.

Dopo Saelemaekers, il Milan vuole altri due rinnovi: ecco le situazioni di Maignan e Pulisic

Il Milan si concentra sul prolungamento dei contratti di alcuni suoi protagonisti, dopo aver rinnovato Saelemaekers.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Kenan Yildiz is INSANE

Video Kenan Yildiz is INSANE

Ultime notizie su Juventus Rinnovi

Argomenti discussi: Juve, Yildiz rinnova il contratto: firma fino al 2030; Yildiz dopo il rinnovo: Sono sicuro che faremo grandi cose con la Juve nel futuro; Infortunio Yildiz, come sta dopo Parma-Juve e quando torna a disposizione di Spalletti; Juve-Lazio, Spalletti in conferenza LIVE.

juventus dopo yildiz altriJuve, un’altra grande firma dopo Yildiz: anticipo secco sull’InterFinalmente Yildiz. Il grande colpo della Juve è arrivato dopo la fine del mercato di gennaio, ovvero il rinnovo del suo numero 10 oltre che simbolo. Il turco ha firmato fino a giugno 2030, vedendo ... calciomercato.it

juventus dopo yildiz altriJuventus, Yildiz è solo il primo: pronti altri rinnovi, il futuro di VlahovicJuventus al lavoro sui rinnovi dopo Yildiz: McKennie e Kostic in trattativa, Locatelli e senatori da blindare, mentre Vlahovic prepara l’addio e piace a diversi club ... sport.virgilio.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.