Juventus | dopo Yildiz altri rinnovi in arrivo

La Juventus si prepara a blindare altri giocatori dopo aver firmato Yildiz fino al 2030. La firma del giovane attaccante tedesco ha dato una boccata d’ossigeno all’ambiente, mentre i dirigenti lavorano per mettere nero su bianco anche con altri talenti. Nei prossimi giorni, si attendono novità sui rinnovi, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e tenere i giocatori chiave in vista della stagione.

La firma di Kenan Yildiz fino al 2030 (con opzione 2031, stipendio netto a 6 milioni più bonus fedeltà da 6,5 milioni) ha dato una scossa positiva alla Juventus in un momento complicato. Ora la dirigenza bianconera, guidata dall’AD Damien Comolli e dal presidente John Elkann, si concentra su altri L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

La Juventus lavora per il rinnovo di Kenan Yildiz, con progressi nelle trattative.

Il Milan si concentra sul prolungamento dei contratti di alcuni suoi protagonisti, dopo aver rinnovato Saelemaekers.

