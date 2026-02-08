Juventus | dopo Yildiz altri rinnovi in arrivo
La Juventus si prepara a blindare altri giocatori dopo aver firmato Yildiz fino al 2030. La firma del giovane attaccante tedesco ha dato una boccata d’ossigeno all’ambiente, mentre i dirigenti lavorano per mettere nero su bianco anche con altri talenti. Nei prossimi giorni, si attendono novità sui rinnovi, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e tenere i giocatori chiave in vista della stagione.
La firma di Kenan Yildiz fino al 2030 (con opzione 2031, stipendio netto a 6 milioni più bonus fedeltà da 6,5 milioni) ha dato una scossa positiva alla Juventus in un momento complicato. Ora la dirigenza bianconera, guidata dall’AD Damien Comolli e dal presidente John Elkann, si concentra su altri L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
