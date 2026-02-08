Juve Verona Primavera 1-0 LIVE | primo giallo del match Peci viene sanzionato

Questa mattina si è giocata la partita tra Juventus e Verona nella Primavera 1. La sfida si è conclusa con un risultato di 1-0 a favore dei bianconeri. Durante il primo tempo, l’arbitro ha mostrato il primo cartellino giallo del match a Peci, che ha causato qualche nervosismo in campo. La partita è stata intensa, ma alla fine la Juventus ha portato a casa i tre punti davanti al proprio pubblico.

di Fabio Zaccaria Juve Verona Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo il pareggio rocambolesco contro il Bologna ospita il Verona in casa, una gara fondamentale per accorciare la classifica ed avvicinarsi alle posizioni più nobili. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Verona Primavera 1-0: sintesi e moviola. 31? Anche Contarini finisce sul taccuino dei cattivi, ammonizione corretta 30? JUVE IN PRESSING- Doppia chance di fila prima con Leone e poi con Milia, i bianconeri non trovano la via del gol 28? PRIMO GIALLO DEL MATCH- Peci trattiene Finocchiaro, giallo per lui sventolato dal direttore di gara 25? ANCORA DURMISI- Doppio scambio fantastico tra lui e Finocchiaro, l’attaccante albanese riceve e calcia col sinistro ma il suo tiro è lento e prevedibile 24? Tiozzo colto in fuorigioco, svanisce una buona chance per la Juve 19? PALO DI VERMESAN- Borasio sbaglia un passaggio, regala il pallone a Vermesan che piazza ma colpisce solo il palo per fortuna di Huli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve Verona Primavera 1-0

Segui in tempo reale Lecce-Juve Primavera, valida per la 21ª giornata del campionato 202526.

Segui la diretta di Juve Napoli Primavera, partita valida per la 22ª giornata del campionato 202526.

Pagina 1 | Juventus-Verona: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la PrimaveraLa Juve Primavera riparte dall’altalena di emozioni vissuta a Bologna, con l’auspicio che il messaggio lanciato da Padoin al termine della gara sia arrivato forte e chiaro alla squadra: Dobbiamo aver ... tuttosport.com

26 Gennaio 1958 Verona vs Juventus 2-3 (Ghiandi-Garzena aut.) Il gigante juventino John Charles e il piccolo-grande #francobassetti Leggenda gialloblu della prima storica promozione e della serie A del 1957/58. Sullo sfondo ci sembra di riconoscere l’indi facebook