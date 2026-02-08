Juve Verona Primavera 1-0 LIVE | fine primo tempo bianconeri in vantaggio

La Juve Primavera è avanti di un gol contro il Verona a metà primo tempo. I bianconeri hanno preso il controllo della partita e stanno spingendo per trovare il raddoppio. I tifosi sugli spalti seguono con attenzione, mentre le squadre si studiano a centrocampo. La partita resta aperta, ma finisce il primo tempo con i padroni di casa in vantaggio.

di Fabio Zaccaria Juve Verona Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo il pareggio rocambolesco contro il Bologna ospita il Verona in casa, una gara fondamentale per accorciare la classifica ed avvicinarsi alle posizioni più nobili. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Verona Primavera 1-0: sintesi e moviola. 47? FINE PRIMO TEMPO- Qualche scintilla fra Casagrande e Leone, finale di frazione bollente 45? Due minuti di recupero prima della fine del primo tempo 44? OCCASIONE SYLLA- Contarini trova una linea interessante, Sylla intercetta ma non riesce a girare con precisione 40? Fallo di Sylla, utile ad interrompere il contropiede dei gialloblù 37? AMMONITO FEOLA- Finocchiaro imprendibile, sterza sul destro e Feola lo abbatte in maniera irregolare: secondo giallo in casa Verona 34? HULI DECISIVO- Azione ben gestita dal Verona, Vermesan trova il giusto spazio in area calcia ma Huli risponde presente e para 31? Anche Contarini finisce sul taccuino dei cattivi, ammonizione corretta 30? JUVE IN PRESSING- Doppia chance di fila prima con Leone e poi con Milia, i bianconeri non trovano la via del gol 28? PRIMO GIALLO DEL MATCH- Peci trattiene Finocchiaro, giallo per lui sventolato dal direttore di gara 25? ANCORA DURMISI- Doppio scambio fantastico tra lui e Finocchiaro, l’attaccante albanese riceve e calcia col sinistro ma il suo tiro è lento e prevedibile 24? Tiozzo colto in fuorigioco, svanisce una buona chance per la Juve 19? PALO DI VERMESAN- Borasio sbaglia un passaggio, regala il pallone a Vermesan che piazza ma colpisce solo il palo per fortuna di Huli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

