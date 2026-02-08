Juve e Verona si sfidano nella 24ª giornata di Primavera. La Juventus sblocca subito il risultato con Durmisi, che segna dopo pochi minuti. Leone si mette in evidenza ancora una volta, questa volta come assist man, dimostrando la sua abilità in fase di rifinitura. La partita si mantiene viva e combattuta, con i bianconeri che cercano di consolidare il vantaggio.

di Fabio Zaccaria Juve Verona Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo il pareggio rocambolesco contro il Bologna ospita il Verona in casa, una gara fondamentale per accorciare la classifica ed avvicinarsi alle posizioni più nobili. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Verona Primavera 1-0: sintesi e moviola. 10? GIOCATA DI FINOCCHIARO- Doppio passo rapidissimo del 10, cross al centro ma una deviazione concede il primo corner ai bianconeri 9? Finocchiaro prova a servire Sylla col mancino, fuori misura il suggerimento per il compagno 6? TIOZZO COMMETTE FALLO- Borasio ancora preciso in chiusura, Tiozzo cerca di smarcarsi col tacco ma perde palla e commette fallo per evitare ulteriori danni 4? GOL DELLA JUVE- Sbaglia clamorosamente l’uscita dal basso l’Hellas Verona, Leone intercetta e serve Durmisi che con l’esterno destro mette nel sacco 3? Il Verona cerca di effettuare una manovra ragionata, Borasio interrompe le trame con un fallo 2? Subito i bianconeri all’attacco 1? Fischio d’inizio Migliore in campo Juve Primavera:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Verona Primavera 1-0 LIVE: Durmisi la sblocca subito, Leone ancora decisivo in rifinitura

Approfondimenti su Juve Verona Primavera

Questa mattina si gioca la partita tra Juve e Verona Primavera, valida per la 24ª giornata del campionato 202526.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Juve Verona Primavera

Argomenti discussi: U20 | Dove vedere Juventus-Hellas Verona; Roma attesa a Firenze, Juve-Brescia e Milan-Genoa: incroci chiave nel nuovo turno; Primavera 1 2025/26 | Domenica il Verona sfida in trasferta la Juventus; Dove vedere Juventus-Lazio e le gare delle Olimpiadi di oggi, domenica 8 febbraio.

DIRETTA/ Juventus Verona Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (8 febbraio 2026)Diretta Juventus Verona Primavera streaming video tv oggi domenica 8 febbraio 2026: orario, probabili formazioni e risultato live della partita. ilsussidiario.net

Juventus-Verona: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la PrimaveraLa Juve Primavera riparte dall’altalena di emozioni vissuta a Bologna, con l’auspicio che il messaggio lanciato da Padoin al termine della gara sia arrivato forte e chiaro alla squadra: Dobbiamo aver ... tuttosport.com

26 Gennaio 1958 Verona vs Juventus 2-3 (Ghiandi-Garzena aut.) Il gigante juventino John Charles e il piccolo-grande #francobassetti Leggenda gialloblu della prima storica promozione e della serie A del 1957/58. Sullo sfondo ci sembra di riconoscere l’indi facebook