Juve priorità McKennie | contatti frenetici per il rinnovo

La Juventus lavora senza sosta per trovare un accordo con Weston McKennie. I dirigenti bianconeri hanno avviato contatti intensi per rinnovare il contratto del centrocampista americano, considerando la sua importanza in squadra. La trattativa è in fase avanzata e si spera di chiudere tutto nel breve tempo.

Blindato il futuro di Kenan Yildiz, la dirigenza della Juventus ha immediatamente spostato il raggio d'azione su una delle questioni più urgenti dell'agenda sportiva: il rinnovo di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense, pilastro tattico della stagione bianconera, si trova attualmente in una posizione contrattuale delicata, con la scadenza fissata per il prossimo 30 giugno. Nelle ultime ore, secondo quanto trapela dalla Continassa, si sono intensificati i dialoghi con l'entourage del classe '98. L'obiettivo della coppia Chiellini-Comolli è chiaro: scongiurare il rischio di perdere il calciatore a parametro zero in estate, eventualità che lo renderebbe uno dei pezzi pregiati più ambiti sia in Serie A che nei principali campionati europei.

