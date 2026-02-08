juve non basta il rinnovo di yildiz per tornare grande

La Juventus ha rinnovato il contratto di Yildiz, ma non basta per tornare a essere grande. Luciano Spalletti ha già messo in chiaro che la squadra ancora manca di giocatori con personalità capaci di decidere le partite nei momenti complicati. La strada verso il riscatto si fa lunga e serve di più di un rinnovo.

La firma sul contratto è un impegno formale, ma il video sulla panchina della fondazione è una responsabilità morale. Onori e oneri, tutto in una scena. Kenan Yildiz è ufficialmente il nuovo cavaliere della Signora, per riprendere la metafora usata da Alessandro Del Piero ai tempi della decisione di restare in Serie B. Su quella panchina, gelosamente custodita al JMuseum, si celebrò il momento più iconico dell’inaugurazione dello Stadium: Boniperti e Del Piero, seduti proprio lì, discettavano di Juve, loro due che sono i simboli della juventinità per qualità, longevità sportiva, senso di appartenenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

