La partita tra Juve e Lazio si prospetta interessante, soprattutto per le ultime performance dei giocatori. David, difensore della Juve, ha dato un segnale forte, partecipando a sette reti nelle ultime sette gare. Un dato che dimostra come il suo stato di forma sia in crescita e che può fare la differenza contro la Lazio. La squadra di casa si prepara a affrontare l’avversario con fiducia, forte anche dei risultati recenti del canadese.

Juve Lazio, David ha partecipato a sette reti nelle ultime sette gare, ribaltando un inizio difficile. I numeri parlano chiaro. La metamorfosi di Jonathan David è diventata il fattore determinante nella risalita della Juventus di Luciano Spalletti. Le statistiche aggiornate a oggi, domenica 8 febbraio 2026, raccontano di una crescita esponenziale: David ha infatti partecipato attivamente a sette gol nelle ultime sette presenze in Serie A, mettendo a referto quattro reti e tre assist. Un cambio di marcia impressionante se si considera che, nelle precedenti 15 apparizioni, il bottino era stato di appena due reti totali (una rete e un assist). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Lazio, David avverte la Lazio: i numeri del canadese parlano chiaro. Il suo stato di forma

Zeroli lascia il Monza e si trasferisce alla Juve Stabia, in un cambio deciso dal suo club.

La Juventus si trova di fronte a un avversario che le sta dando parecchi grattacapi: Raffaele Palladino.

