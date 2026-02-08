La Lazio batte la Juventus 2-1 in una partita combattuta. I bianconeri trovano il gol con McKennie, ma viene annullato per fuorigioco. I biancocelesti portano a casa tre punti importanti nella 24ª giornata di Serie A.

di Andrea Bargione Juve Lazio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 202526. Partita importante per la Juve che vuole rialzarsi dopo l’eliminazione in Coppa Italia e consolidare il proprio posizionamento dei primi quattro posti in Serie A. Avversaria di serata è la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lazio 1-2: sintesi e moviola. 86? SPRECA NOSLIN! – Biancocelesti vicinissimi al 1-3 con Noslin che però spara altissimo da due passi. 83? DOPPIO CAMBIO JUVE – Fuori Locatelli e McKennie, dentro Miretti e Openda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Lazio 1-2 LIVE: gol dei bianconeri con McKennie, annullato per fuorigioco

Approfondimenti su Juve Lazio

La partita tra Parma e Juventus si è conclusa con un risultato netto, 1-4, con i bianconeri che hanno dominato dall'inizio alla fine.

Segui in tempo reale la partita tra Juventus e Cremonese, valida per la 20ª giornata di Serie A 202526.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Napoli-Juventus 2-1: gol e highlights | Serie A

Ultime notizie su Juve Lazio

Argomenti discussi: Juventus-Lazio: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Yildiz c’è, Boga per spaccare, sorpresa Holm: Juve-Lazio si giocherà così; Pronostico Juventus-Lazio | Serie A 2025/26; Juventus-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita.

Juventus-Lazio 1-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Pedro e Isaksen, McKennie riapre i giochiLa diretta live di Juventus-Lazio di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Live 66? Juventus-Lazio 1-2: staffilata in diagonale di Locatelli, di poco fuoriLa Juventus ospita la Lazio nel turno numero ventiquattro, sfida delle 20:45 della domenica, della Serie A ... msn.com

Errore pesantissimo di Locatelli e Pedro punisce la Juve al primo vero tiro in porta della Lazio!!! Clamoroso allo Stadium, la squadra di Sarri è in vantaggio a fine primo tempo facebook

Highlights Gol #JuveLazio Le immagini del match x.com