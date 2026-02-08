Juve Lazio 0-0 LIVE | ci prova subito David! Attenti i biancocelesti

Nella partita valida per la 24ª giornata di Serie A, Juventus e Lazio non si fanno male e chiudono sullo 0-0. La Juve si rende subito pericolosa con David, ma la Lazio risponde compatta e attenta. La partita si gioca a ritmo intenso, con poche occasioni chiare da entrambe le parti. I biancocelesti evitano rischi e mettono in difficoltà i bianconeri, che cercano di trovare il varco giusto senza successo.

di Andrea Bargione Juve Lazio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 202526. Partita importante per la Juve che vuole rialzarsi dopo l'eliminazione in Coppa Italia e consolidare il proprio posizionamento dei primi quattro posti in Serie A. Avversaria di serata è la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lazio 0-0: sintesi e moviola. 2? SUBITO JUVE IN AVANTI! – Bianconeri che si buttano subito in avanti, grande palla di Yildiz per David che prova a tocca in porta: chiude la difesa ospite. INIZIA LA SFIDA! Migliore in campo Juve.

