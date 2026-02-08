Juve il tuo futuro in sei partite e 20 giorni | ecco il piano Spalletti

La Juventus si prepara a un mese decisivo con sei partite in programma e alcune sfide che potrebbero cambiare il suo cammino. Nei prossimi giorni, i bianconeri affronteranno Lazio, Inter, Como e Roma in campionato, mentre in Champions League ci aspettano due incontri importanti contro il Galatasaray. Spalletti ha studiato un piano preciso per cercare di sfruttare al meglio questa fase e rilanciare la squadra. La strada è ancora lunga, ma i tifosi sperano in una svolta.

L'uscita di scena dalla Coppa Italia potrà passare in secondo piano solo se la Juve sarà brava a chiudere bene il mese di febbraio. Nei prossimi venti giorni sono in programma sei sfide decisive, che potrebbero indirizzare i giudizi e l'esito della stagione bianconera. Non solo la doppia sfida con il Galatasaray, che vale il pass per gli ottavi di finale di Champions League, ma anche scontri diretti per consolidare la posizione per garantirsi l'accesso alla massima competizione europea del prossimo anno. La sfida contro la Lazio ha un peso enorme dopo la caduta di Bergamo. La squadra di Sarri ha meno valori rispetto all'Atalanta, ma è una squadra che va presa con le pinze per come gioca: i bianconeri non si sono mai tirati indietro nel duellare anche sotto pressione, ma stavolta peserà pure la delusione infrasettimanale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La Juventus torna a sorridere con un regalo inatteso: Milik si rivede in campo dopo 553 giorni di assenza.

La Juventus ha riabbracciato Vlahovic alla Continassa.

Juventus-Napoli, le parole di Luciano Spalletti a Sky Sport | Serie A

