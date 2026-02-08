Johannes Klaebo vince in scioltezza lo skiathlon olimpico Argento a sorpresa per la Francia bene Graz meno Pellegrino

Johannes Klaebo conquista facilmente l’oro nello skiathlon maschile a Milano Cortina 2026. La gara si è disputata a Tesero, con Klaebo che ha dominato i 20 km combinando tecnica classica e skating. La sorpresa è arrivata con il secondo posto del francese Mathis Desloges, mentre il favorito Pellegrino ha chiuso più indietro. La vittoria del norvegese tiene alta la tradizione nordica nel fondo, mentre la francese si prende il secondo gradino del podio inaspettatamente.

A Tesero si assegnano le medaglie nello skiathlon maschile dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo 10 km in tecnica classica, seguiti da altrettanti in skating, il titolo e l'oro ai Giochi vanno, secondo pronostico, al norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che precede il sorprendente francese Mathis Desloges, d'argento, e l'altro norvegese Martin Loewstroem Nyenget, di bronzo. In casa Italia ottimo ottavo posto di Davide Graz, mentre è 14° Elia Barp. Completano il quadro degli azzurri al via il 20° posto di Federico Pellegrino ed il 23° di Martino Carollo. Johannes Hoesflot Klaebo si pone in testa sin dall'inizio, con Elia Barp che resta nelle prime posizioni, ma la selezione è solo quella classica da dietro.

