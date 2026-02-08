Joao Mario partirà subito titolare contro il Bologna. Italiano ha deciso di affidargli un ruolo da titolare fin dall’inizio, mettendolo in campo nel match contro il Parma. Si aspetta una sua prova importante, visto che il tecnico punta molto su di lui in questa fase.

viene impiegato il giocatore in prestito dalla Juve. Il debutto dal primo minuto di Joao Mario rappresenta la mossa a sorpresa di Vincenzo Italiano per il derby emiliano tra Bologna e Parma. Dopo essere rimasto in panchina nella recente trasferta contro il Milan, il laterale portoghese si appropria della fascia destra, segnando una netta discontinuità con il suo recente passato. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’ex calciatore della Juventus, arrivato sotto le Torri solo da pochi giorni, sembra aver subito trovato in rossoblù l’apprezzamento che gli era mancato a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Joao Mario subito titolare: Italiano lancia il portoghese dal 1? in Bologna Parma. Ecco in quale ruolo

