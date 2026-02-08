Jimenez è tutto del Bournemouth | Milan e Real si dividono il riscatto

Jimenez è ormai un giocatore del Bournemouth. Ieri ha giocato contro l'Aston Villa in Premier League, ma il suo futuro era già deciso: il riscatto si farà, e il Milan e il Real Madrid si divideranno la cifra di 24 milioni di euro, con 19 più 5 di bonus. La sua presenza in campo ha sbloccato l’accordo, che ora diventa ufficiale.

Alex Jimenez è ufficialmente un nuovo giocatore del Bournemouth. Ieri la sua presenza nella gara di Premier League contro l'Aston Villa ha fatto scattare il riscatto obbligatorio, fissato a 19 milioni di euro più 5 di bonus. L'intera cifra, però, non finirà nelle casse del Milan: il 50% dell'incasso andrà al Real Madrid, che al momento della cessione si era garantito la metà del cartellino dello spagnolo (qui il nostro focus sulla Premier League). In sei mesi Jimenez si è guadagnato la fiducia di Iraola, che ha spinto per portarlo in Inghilterra. Alex è sempre stato un titolare al Bournemouth: su 21 presenze in Premier, 17 le ha fatte da titolare, giocando sia da terzino destro che da esterno alto, soprattutto dopo l'addio di Semenyo al City. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

