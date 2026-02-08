Jebreal stecca su Pucci | Meloni voleva zittirmi Cosa dimentica

La giornalista Rula Jebreal si è scagliata contro Giorgia Meloni, accusandola di aver cercato di zittirla durante la polemica sulla co-conduzione di Andra Pucci a Sanremo. Jebreal ha detto che si tratta di un attacco alla libertà di espressione, ma la sua versione dei fatti ha già sollevato molte polemiche. La discussione si infiamma e sui social si moltiplicano i commenti di chi mette in discussione le sue affermazioni.

Ci vuole un bel coraggio. Nel commentare la polemica sulla co-conduzione di Andra Pucci a Sanremo, conclusa con il passo indietro del comico lombardo, e la successiva solidarietà espressa da Giorgia Meloni, la giornalista italopalestinese Rula Jebreal ha scelto di riportare la questione sul terreno della libertà di espressione negata. In un parallelismo che è un autogol, forzato e fuorviante rispetto alla natura del dibattito. "Fa riflettere che nel 2026 un artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui", ha dichiarato la premier, "esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle offese e delle minacce rivolte a lui e alla sua famiglia". 🔗 Leggi su Iltempo.it

