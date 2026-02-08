Jean Cayrol attraversa i viali brumosi, con le ombre della paura che lo inseguono. Tra il 1947 e il 1950, pubblica una trilogia che parla di rinascita e di ritorno alla vita, usando il simbolo del Lazzaro evangelico. La sua scrittura si fa strada tra le ombre di un passato difficile, cercando di uscire dall’oscurità.

Fra il 1947 e il 1950, Jean Cayrol pubblica una trilogia romanzesca scritta sotto il segno del Lazzaro evangelico: un’Œuvre lazaréenne, appunto, che racconta il ritorno alla vita di un reduce dai campi di concentramento, il suo difficilissimo reinserimento nella società del dopoguerra. Cayrol ha partecipato alla Resistenza francese fin dal ’41; dopo essere stato arrestato, ha trascorso più di due anni a Gusen, lager satellite di Mauthausen. Al tempo stesso trauma fondativo e implicito termine di paragone di ogni altra esperienza umana, la violenza concentrazionaria rimane però sempre sullo sfondo della sua opera narrativa. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Jean Cayrol, per viali brumosi, braccato dalle ombre della paura

