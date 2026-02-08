jacob elordi paparazzato a londra con una modella

Jacob Elordi è stato pizzicato a Londra in compagnia di una modella. L’attore era in giro per le vie della città e non ha nascosto il sorriso. I paparazzi sono riusciti a scattare alcune foto che mostrano il duo insieme, lasciando intuire che potrebbe esserci qualcosa di più tra loro. Per ora, nessuna conferma ufficiale, ma l’attenzione è tutta su questa possibile nuova fiamma di Elordi.

Jacob Elordi ha una nuova fiamma? E' questa la domanda che sorge spontanea considerando il recente avvistamento dell'attore con una modella Madi Fogg è questo il nome della modella con cui Jacob Elordi è stato paparazzato in questi giorni a Londra. Ci sarà una nuova fiamma nella vita dell’attore australiano? Le foto scattate mostrano i due insieme mentre escono da un after party londinese. Avrebbero cercato di evitare scatti insieme, è quanto riportato da Dailymail e Deuxmoi. Sono le prime ore del mattino di venerdì, intorno alle tre, e Jacob Elordi e la modella Madi Fogg stanno lasciando un after party a Londra insieme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

