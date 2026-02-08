JD Vance a Buccinasco grigliata in famiglia alla steakhouse alle 6 e mezzo del pomeriggio | l’ultima tappa del tour olimpico

Alle 17 di oggi le forze dell’ordine hanno bloccato le strade che collegano Buccinasco ad Assago. Poco dopo, J.D. Vance ha partecipato a una grigliata in famiglia in una steakhouse locale, portando a termine l’ultima tappa del suo tour olimpico. La zona era blindata e molta gente si è fermata a guardare, incuriosita dalla presenza dello scrittore americano. La giornata si è conclusa senza incidenti, con Vance che ha lasciato il locale poco prima delle 20.

Buccinasco, 8 febbraio 2026 - Già a partire dalle 17, la strada che da Buccinasco conduce verso Assago è stata blindata dalle forze dell'ordine. "Motivi di sicurezza", hanno risposto i militari agli automobilisti bloccati su via Lomellina, mantenendo massimo riserbo sulle motivazioni di quel dispiegamento. Ma la notizia è circolata ugualmente, con decine di commenti sui social: al ristorante La Griglia sul Fuoco era atteso il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance. I carabinieri della Compagnia di Corsico e la polizia locale di Buccinasco hanno sbarrato la strada di fronte al ristorante, una storica steakhouse dove il vicepresidente ha scelto di cenare.

