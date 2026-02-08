Italiano continua ad affondare | il Bologna perde il derby emiliano al 95esimo ed ora è decimo
Il derby emiliano si conclude con una sconfitta amara per il Bologna, che perde 1-0 all’ultimo minuto contro il Parma. La partita si accende negli ultimi istanti, quando i ducali trovano il gol decisivo al 95esimo. Il Bologna scivola così in decima posizione, con il morale sotto i piedi. I tifosi biancoblù sono delusi e si chiedono cosa possa cambiare in vista delle prossime gare.
Bologna-Parma termina con un clamoroso 0-1 per i ducali: la compagine guidata dal guru del belgiochismo è ora decima. L’ultima vittoria in campionato? Il 15 gennaio contro l’Hellas Verona. Poi 4 sconfitte consecutive compresa questa. Bologna-Parma: report del match. Al 18’ arriva l’episodio che indirizza il match, almeno nella prima frazione. Pobega si rende protagonista in negativo, rimediando un’espulsione che complica la gara dei suoi: intervento da dietro, con il piede alto, ai danni di Keita. In un primo momento l’arbitro Collu estrae il cartellino giallo, ma dopo la revisione al Var cambia decisione ed estrae il rosso, lasciando il Parma in superiorità numerica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Italiano continua ad affondare: il Bologna perde il derby emiliano al 95esimo ed ora è decimoBologna-Parma termina con un clamoroso 0-1 per i ducali: la compagine guidata dal guru del belgiochismo è ora decima. ilnapolista.it
