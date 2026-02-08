L’Italia batte la Scozia 18-15 in una partita senza esclusione di colpi. I ragazzi di coach Crowley hanno dimostrato cuore e determinazione, riuscendo a resistere sotto la pioggia battente. Alla fine, sono stati i dettagli a fare la differenza, con l’Italia che trova una vittoria importante nel torneo.

Italia 18 Scozia 15 ITALIA: Marin (73’ Pani); Lynagh, Brex, Menoncello, Ioana; P.Garbisi, Fusco (61’ A. Garbisi); L.Cannone, Zuliani (54’ Favretto), Lamaro (Cap) (68’ Zuliani); Zambonin (68’ Ruzza), N.Cannone; Ferrari (58’ Hasa), Nicotera (58 Di Bartolomeo), Fischetti (58’ Spagnolo; 81’ Fischetti). Allenatore: Quesada. SCOZIA: Jordan; Steyn, Jones, Tuipulotu (Cap), Dobie (49’ Graham); Russell, White (64’ Horne); Dempsey, Darge (60’ Ashman, 64’ Darge), M.Fagerson (64’ Williamson)); Gilchrist (49’ Brown), Cummings; Z.Fagerson (64’ Millar-Mills), Ashman (49’ Turner), Schoeman (28’ McBeth, 36’ Shoeman, 49’ McBeth) Allenatore: Townsend. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Italia super, battuti Scozia e diluvio. Cuore e coraggio sono le armi in più. Questo è il Sei Nazioni della svolta

Approfondimenti su Italia SeiNazioni

Una pioggia battente ha accompagnato gli ultimi minuti della partita tra Italia e Scozia, ma i giocatori italiani non si sono arresi.

L’Italia batte la Scozia all’Olimpico, con il punteggio di 18-15.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Italia SeiNazioni

Argomenti discussi: Italia super, battuti Scozia e diluvio. Cuore e coraggio sono le armi in più. Questo è il Sei Nazioni della svolta.

Cuore Italia, Scozia battuta sotto il diluvio all'esordio del Sei NazioniUn primo tempo dominato, un secondo di sofferenza e battaglia sotto il diluvio dell'Olimpico. Ma per l'Italia di Gonzalo Quesada, priva di dieci giocatori, è buona la prima nel Sei Nazioni. Battuta la ... ansa.it

Quesada: Italia, vittoria di grande maturità. Lamaro: La Scozia? Volevamo travolgerlaIl ct dopo la vittoria sulla Scozia: Orgoglioso, ma troppi falli, bisogna migliorare. Capitan Lamaro: Bravissimi a prendere il vantaggio col campo asciutto e poi a gestirlo sotto il diluvio. Voleva ... gazzetta.it

Oggi l'impianto ospita la super sfida di rugby tra Italia e Scozia. Lunedì alle 20:45 la gara di campionato Riusciranno a sistemarlo in tempo facebook