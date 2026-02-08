Isernia nel lutto | Scompare Ida Matticoli simbolo di una comunità già provata da crisi e dolori recenti

Isernia piange la perdita di Ida Matticoli. La donna, molto conosciuta in città, è venuta a mancare lasciando un vuoto grande tra amici e vicini. La comunità si stringe intorno alla famiglia in un momento di grande dolore.

Isernia piange la scomparsa di Ida Matticoli, un lutto che ha colpito profondamente la comunità locale. La notizia, giunta nella giornata di oggi, 8 febbraio 2026, ha gettato nello sconforto amici, familiari e conoscenti di una figura stimata e benvoluta in città. La notizia della sua perdita si è diffusa rapidamente attraverso i canali di informazione regionali. Ida Matticoli lascia un vuoto incolmabile nel tessuto sociale di Isernia, una città che negli ultimi anni ha dovuto affrontare diverse sfide, tra cui la crisi economica che ha impattato sul settore dell’autotrasporto, con la perdita di 73 imprese in un decennio, e le preoccupazioni legate alla sanità locale, con le recenti discussioni sui servizi di guardia medica.🔗 Leggi su Ameve.eu

