Iran proteste di fronte al consolato di Milano | Viva lo Shah

Centinaia di persone si sono radunate davanti al consolato iraniano in via Monte Rosa a Milano. La protesta è scoppiata questa mattina, con i manifestanti che gridano “Viva lo Shah” e chiedono maggiori libertà in Iran. La polizia è presente sul posto, ma non sono stati registrati scontri. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, mentre i partecipanti continuano a esprimere il loro dissenso.

(Adnkronos) – In centinaia hanno manifestato di fronte al consolato generale iraniano in via Monte Rosa a Milano. La stragrande maggioranza dei manifestanti sventolava la storica bandiera imperiale dell'Iran, inneggiando "viva l'Iran, viva lo Shah", in segno di protesta contro il regime attuale e dell'ondata di repressione che ha scatenato nelle ultime settimane.

