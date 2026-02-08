Iran | l’arricchimento nucleare non si fermerà nemmeno in caso di guerra

L’Iran ha ribadito che non fermerà il suo programma di arricchimento nucleare, anche se dovesse scoppiare una guerra. Lo ha detto il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, che ha chiarito come Teheran non abbia intenzione di fare concessioni in questo settore. La novità preoccupa gli altri paesi, che continuano a monitorare da vicino la questione.

Le dichiarazioni del ministro degli Esteri Abbas Araghchi. L'Iran non interromperà il proprio programma di arricchimento nucleare, neppure se dovesse scoppiare una guerra. A ribadirlo è stato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, intervenendo sulle crescenti tensioni internazionali che coinvolgono Teheran. Secondo il capo della diplomazia, la pressione militare degli Stati Uniti non rappresenta una minaccia capace di intimidire la Repubblica islamica. Le mosse americane nel Golfo Persico, ha sottolineato, non influenzano le scelte strategiche del Paese. Diplomazia sì, ma nel rispetto dei diritti iraniani.

