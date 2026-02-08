Iran e nucleare si alza la tensione | Nulla fermerà l’arricchimento neanche la guerra

8 feb 2026

Le tensioni tra Iran e il mondo sono aumentate ancora di più. Teheran ha ribadito che nessuno fermerà il suo programma di arricchimento dell’uranio, neanche di fronte a una possibile guerra. Il governo iraniano ha detto chiaramente che continuerà sulla strada scelta, considerando l’arricchimento come un diritto e non accettando pressioni esterne. La situazione resta calda e preoccupante, con il rischio di escalation che cresce di giorno in giorno.

"Perché insistiamo così tanto sull'arricchimento e ci rifiutiamo di rinunciarci anche se ci viene imposta una guerra? Perché nessuno ha il diritto di dettare la nostra condotto". Così chiosa Abbas Araghchi, capo della diplomazia iraniana Un passo avanti e due indietro. Un continuo tira e molla. Si potrebbe sintetizzare così l’attuale stato di avanzamento dei negoziati tra Iran e Stati Uniti. E nonostante i colloqui proseguiranno anche la prossima settimana, Washington e Teheran restano inevitabilmente in allerta. Intanto, il paese degli ayatollah fa sapere che non rinuncerà all’arricchimento dell’uranio, dossier cardine della controversia con gli Usa, “anche se ci verrà imposta una guerra“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

